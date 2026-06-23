Yeşilay Aydın İl Başkanlığı yönetimi gazetecilerle buluştu

Yeşilay Aydın İl Başkanı Sencer Gündüz ve yönetimi, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gündüz, bir restoranda düzenlenen programda, kentin tüm ilçelerinde Yeşilay'ın faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve daha fazla vatandaşa ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Tüm kurumlarla koordineli olduklarını belirten Gündüz, "Bağımlılıkla mücadele yalnızca bir kurumun değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu mücadelede basınımızın desteği ise son derece kıymetlidir. Sizlerin aracılığıyla verdiğimiz mesajların daha geniş kitlelere ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.