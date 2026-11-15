Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşilay Akdeniz Bölgesi şubeleri Konya'da bağımlılıkla mücadele hedeflerini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Akdeniz Bölgesi şubeleri Konya'da bağımlılıkla mücadele hedeflerini görüştü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Akdeniz Bölgesi 2026 yılı istişare toplantısı, Konya Şubesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda bölge şubelerinin çalışmaları ve hedefleri değerlendirildi; bağımlılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ve koordinasyon ele alındı.

Yeşilay'ın Akdeniz Bölgesi 2026 yılı istişare toplantısı, Konya Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Halaç başkanlığında düzenlenen toplantıda, bölge şubelerinin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar, faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Şube temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğinin artırılması, bölgesel faaliyetlerin güçlendirilmesi ve şubeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı.

Program kapsamında Konya'ya gelen Yeşilay temsilcileri, Kelebekler Vadisi ve Sille'yi gezdi.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, toplantının bölgesel iş birliği ve deneyim paylaşımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! 'Vakti gelmiştir'

50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı42

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği

Yıllar sonra gelen itiraf ortalığı karıştırdı: Şöminenin karşısında...
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek

Emeklilikte tüm hesaplar değişiyor! Geç kalan yandı
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi11

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
Kazada sağ kolu felç oldu, kendi yaptığı aparatla mesleğine döndü! Sivas'taki genç berber tek eliyle tıraş ediyor

Kolu felç oldu, çaresini kendi buldu! Tek eliyle tıraş ediyor
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı

Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline bakın ne taktı
Emel Sayın'dan vasiyet sorusuna yanıt: Miras konusunu hiç düşünmedim11

Emel Sayın'dan vasiyet açıklaması: Beni sıkan, rahatsız eden...