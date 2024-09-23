Yeşilay Ağrı Şubesi, Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarını Tanıttı

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gazetecilerle bir araya gelen Aslan, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Zaman zaman vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mizde 2 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 1 halkla ilişkiler uzmanı arkadaşlarımızla hizmet sunuyoruz. Gizlilik bizim en büyük önceliğimizdir. Bağımlılıkla mücadelede tedavi görenlerin bilgileri kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmıyor. Dijital bağımlılığa entegre olarak sanal bahis ve kumar bağımlılığı da önemli bir yer kaplıyor. Alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlığıyla mücadelede 261 kişiyle belirli aralıklarla toplamda 2 bin 829 kez görüştük."

Aslan, YEDAM faaliyetlerinin ücretsiz olduğunu ve herkesin buradan yararlanabileceğini sözlerine ekledi.