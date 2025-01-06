Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyetinden CHP ziyareti! Yer ve saat belli oldu
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Yeşilay Adana Şube Başkanlığına Yunus Emre Yıldırım Yeniden Seçildi

Yeşilay Adana Şube Başkanlığına Yunus Emre Yıldırım Yeniden Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden seçildi. Yıldırım, bağımlılıkla mücadele çabalarına devam edeceklerini vurguladı.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, yeniden görevine seçildi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Adana Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda yeniden şube başkanı seçilen Yıldırım, güven tazeledi.

Yıldırım, Yeşilayı Adana'nın dört bir yanında temsil etmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana'yı bağımlılıkla mücadele eden, bağımsızlığını ilan edecek bir şehir yapma konusunda kuvvetli adımlar atacağız. 105 yıldır bağımlılıkla mücadele eden ve bunu tamamen gönüllü olarak yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti ailesi olarak bu mücadelede kararlıyız."

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
img

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
img

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
img

Bu kez de eşinin banyo yaptığı anları paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

E okul çöktü mü? E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Ocak Pazartesi? Fatih Terim maçı hangi kanalda? Fatih Terim'in takımı Al Shabab maçı nasıl izlenir? 7 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Survivor eleme adayları kim? 6 Ocak Cuma Survivor'da potada kimler var? 7 Ocak Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 6 Ocak Pazartesi? Survivor canlı izle! 6 Ocak Cuma TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 6-7 Ocak Ödemiş, Menderes, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor? Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.