Yeşilay Adana Şube Başkanlığına Yunus Emre Yıldırım Yeniden Seçildi

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, yeniden görevine seçildi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Adana Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda yeniden şube başkanı seçilen Yıldırım, güven tazeledi.

Yıldırım, Yeşilayı Adana'nın dört bir yanında temsil etmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana'yı bağımlılıkla mücadele eden, bağımsızlığını ilan edecek bir şehir yapma konusunda kuvvetli adımlar atacağız. 105 yıldır bağımlılıkla mücadele eden ve bunu tamamen gönüllü olarak yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti ailesi olarak bu mücadelede kararlıyız."