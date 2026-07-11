Yeşilay Adana Şube Başkanı Yıldırım, gazetecilerle buluştu

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şube binasında gazetecilerle buluşan Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bağımsızlık Yılı kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Yıldırım, "İstiyoruz ki insanımız nereye gidiyorsa Yeşilayımız da arkasından gitsin, orada varlığını hissettirsin. Çünkü bizim olmadığımız ya da boşlukların olduğu yerde bağımlılık çok rahat girebilir. Bağımlılık bir hastalık. Biz de hiçbir insanımızı bu bağımlılığa terk etmek istemiyoruz." diye konuştu.

Kentte iki Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) hizmet verdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkla mücadelesini kazanmaya çalışan ve Yeşilaya başvuranların sayısı bir hayli arttı. Önceki yıla nazaran yüzde 50 artışımız var. YEDAM'a tütün bağımlılığı nedeniyle 60, kumar bağımlılığı 130, internet bağımlılığı nedeniyle 24 kişi, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele etmek isteyen de 100'ün üzerinde kişi başvurdu."

Yıldırım, YEDAM aracılığıyla bağımlı bireylere ücretsiz destek sağlandığı anlatarak, gençleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet etti.