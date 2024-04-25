Yeşil Vatan Tırı Sakarya'da çocukları bilinçlendirdi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocukların ormanlar hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı", Türkiye turu kapsamında Sakarya'nın Kocaali ilçesinde geldi.

İlçe meydanında ziyaretçilerini ağırlayan tırda, öğrencilere müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynatıldı, ormanlarla ilgili film gösterimi gerçekleştirildi.

Programda çocukların yüzleri boyandı, fidan dikimi gerçekleştirildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Pınar Dönmez, AA muhabirine, tırın orman sevgisinin artırılması için kurulduğunu söyledi.

Dönmez, etkinlikler hakkında bilgi vererek, "Bunlara ek olarak ormandaki ağaçlarımızı ve fidanlarımızı tanıyoruz. Bu etkinlikleri eğlenceli kılarak, çocuklara orman sevgisi kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan öğrencilerden Emir Efe Erdoğan da orman hakkında bilgi edindiklerini ve eğlendiklerini söyledi.

Öğrenci Zümra Nur Şan da fidan dikmeyi ve ormanlara sahip çıkmaları gerektiğini öğrendiklerini belirtti.

Etkinliğe, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş de katıldı.