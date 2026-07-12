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İletişim Başkanlığından "yeşil vatan" paylaşımı Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına karşı havada ve karada 161 hava aracı, 10 bin 797 kara aracı, 28 bin orman kahramanı ve 140 bin gönüllüyle teyakkuzda olunduğunu açıkladı. Yangınların 2 dakikada tespit edilip 11 dakikada müdahale edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "yeşil vatan"ı korumak için havada ve karada tam kadro teyakkuzda olunduğunu bildirdi.

Başkanlığın, NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Yeşil vatan'ımız aldığımız nefes, geleceğe bıraktığımız en değerli mirasımız." ifadeleri kullanılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Onu korumak için havada ve karada tam kadro teyakkuzdayız. İleri teknolojimizle ateşi sadece 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. Toplam 161 hava aracı, 10 bin 797 kara aracı, 28 bin orman kahramanı ve 140 bin gönüllümüzle 'yeşil vatan'ın her bir karışı için tek yüreğiz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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