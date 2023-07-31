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Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracının karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı, partilileri taşıyan öndeki araca çarptı. Kazada, 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın da aracının karışığı kazada 7 kişi yaralandı

MARDİN Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı, partilileri taşıyan öndeki araca çarptı. Kazada, 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, İpekyolu Sanayi mevkiinde meydana geldi. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve beraberindeki partililerin içerisinde bulunduğu araçlar kaza yaptı. Meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadiye Alav - Güncel

Yeşil Sol Parti Milletvekili Adalet Kaya Nusaybin Güncel Haberler

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