Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı

Çorum'da Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşelerle kaplandı
Çorum'un Laçin ilçesindeki Yeşil Göl, son yağışların ardından açan menekşe ve çiğdemlerle renklendi. Doğal güzelliği ile bilinen göl, 'saklı cennet' olarak anılıyor.

Çorum'un Laçin ilçesinde yer alan Yeşil Göl'ün çevresi menekşe ve çiğdemlerle kaplandı.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneş açtı.

Hava sıcaklığının en yüksek 15 dereceye yükseldiği Laçin ilçesinde çiğdemler de çiçek açtı.

İlçede bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmeye başlamasıyla kendiliğinden oluşan Yeşil Göl'ün çevresi çiğdem ve menekşe çiçekleriyle bezendi.

Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı çiğdem ile mor menekşeler göl çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
