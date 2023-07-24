Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği, İBB'ye suç duyurusunda bulundu

FESHANE'de açılan 'Ortadan Başlamak' sergisine yönelik Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek başkanı, sergide dini değerlere hakaretler olduğunu ve serginin kapatılmasını istediklerini belirtti.

FESHANE'de açılan "Ortadan Başlamak" isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulunan Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, sergiyi uzun zamandır protesto ettiklerini belirtti. Kürşat Mican, "Burada dini değerlere hakaretler var. Özellikle camii önünde dansöz figürleri var" dedi.