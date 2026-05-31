Yeryüzü Doktorları'ndan Etiyopya'da TİKA'ya ziyaret

Yeryüzü Doktorları Derneği, TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları'nı ziyaret ederek Etiyopya'daki sağlık çalışmaları ve kurban organizasyonları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

ADDİS Yeryüzü Doktorları Derneği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları'nı ziyaret etti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki TİKA binasında dernek çalışanlarıyla bir araya gelen Resuloğulları, ülke hakkında bilgi verdi.

Ülke genelinde yaptıkları çalışmalar ile projeleri aktaran Resuloğulları, derneğin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeryüzü Doktorları da Etiyopya'daki kurban kesim ve dağıtım organizasyonları hakkında bilgilendirme yaptı.

Dernek çalışanları, ülkenin çeşitli bölgelerinde yürüttükleri katarakt tedavisi gibi sağlık çalışmalarını anlattı.

Görüşmede, Etiyopya'nın Somali bölgesindeki Jijiga şehrinde daha önce dernek ve TİKA işbirliğiyle yürütülen ortopedi alanındaki çalışmalar da konuşuldu.

Kaynak: AA / İrem Demir
