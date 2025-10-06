Yeryüzü Doktorları'ndan Katarakt İçin Yeni Kampanya

Yeryüzü Doktorları Derneği, milyonlarca insanın hayatını katarakt yüzünden görme yetisini kaybetme riskiyle sürdürdüğü coğrafyalarda "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, yeryüzünde 2 milyardan fazla insanın görme bozukluğu yaşadığını gösteriyor. Bu insanların 1 milyardan fazlası ise glokom, trahom ve katarakt gibi önlenebilir rahatsızlıklar nedeniyle görme yetisini kaybediyor. Önlenebilir göz hastalıklarının başında gelen katarakt ile yaşayan 94 milyon ihtiyaç sahibi, sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için görme yetisini kaybetme riskiyle yaşıyor.

Katarakt, Afrika başta olmak üzere yeryüzünün birçok bölgesinde görülmekle birlikte, iklim ve yaşam koşullarının zorlu olduğu, tedavi imkanlarının yetersiz kaldığı coğrafyalarda daha yaygın olarak gözlemleniyor. Özellikle Afrika ülkelerinde coğrafi ve iklim şartlarının kötü olması, yüksek UV ışınlarına maruz kalınması, koruyucu gözlük kullanılmaması gibi nedenler kataraktın ilerlemesine hatta körlüğe neden oluyor.

Her sene katarakt hastalığına dikkati çekmek için kampanya başlatan Yeryüzü Doktorları, bu yıl da "İyiliğe Bu Gözle Bakın" temasıyla kampanyasını duyurdu. Yıl içerisinde onlarca ülkeye giden ve göz sağlığı problemi yaşayan on binlerce hastanın muayene, tedavi ve ameliyatını gerçekleştiren dernek, kampanya sayesinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Göz sağlığına yönelik 2006 yılından beri çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları, önlenebilir göz hastalıklarının önüne geçmek için mücadele verirken, gönüllü sağlık ekipleriyle gittiği ülkelerde iyileşme öykülerine şahitlik ediyor.

"İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasının başlamasıyla eş zamanlı olarak Somali ve Bangladeş'te bulunan derneğin gönüllü sağlık ekipleri, binlerce katarakt hastasının ameliyatını yaparak sağlığına kavuşturmak için çabalıyor.

Dernek, 19 yıldır Afganistan'dan Kenya'ya, Burkina Faso'dan Tanzanya'ya, Gambiya'dan Sri Lanka'ya kadar toplam 27 ülkede 282 bin 895 göz muayenesi, 39 bin 526 katarakt ameliyatı gerçekleştirerek, yüz binlerce insanın sağlıklı görmesine vesile oldu. İhtiyaç sahiplerine 73 bin 283 gözlük dağıtıldı.