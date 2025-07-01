Yeryüzü Doktorları Derneği Tanzanya'da Sağlık Hizmetleri Sunacak

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Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle Tanzanya'da kadın hastalıkları ve doğum ile göz hastalıkları alanlarında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek. Ekibin, 70 zorlu vakayı tedavi etmesi planlanıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle gittiği Tanzanya'da, kadın hastalıkları ve doğum ile göz hastalıkları alanlarında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde faaliyetlerini yürüten Yeryüzü Doktorlarının gönüllü sağlık çalışanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Tanzanya'ya gitti.

Dernek yöneticisi, proje koordinatörü, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, göz hemşiresi, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanı ve anestezi teknikerinin de yer aldığı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan Tanzanya'ya hareket etti.

Başkent Dodoma'da bulunan Benjamin Mkapa Hastanesi'nde 10 Temmuz'a kadar sağlık hizmeti verecek olan ve ülkede tespit edilen 70 zorlu vakanın tedavisine katkı sağlayacak ekibin kullanacağı tıbbi malzemeler de Türkiye'den tedarik edildi.

Hastanede eş zamanlı olarak 2 branşta hizmet verecek ekiptekiler, muayene ve ameliyat programının yanı sıra, bölgenin en ihtiyaç sahibi bölgesi Kongwa'da da kalıcı sağlık merkezini açacak.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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