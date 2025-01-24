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Yeryüzü Doktorları Derneği Somali'de Sağlık Kampı Düzenliyor

Yeryüzü Doktorları Derneği Somali'de Sağlık Kampı Düzenliyor
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Yeryüzü Doktorları Derneği, TİKA işbirliğiyle Somali'nin Mogadişu kentinde, 24-31 Ocak tarihleri arasında sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanlara KBB muayene ve ameliyatları gerçekleştirecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği üyelerinden oluşan sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Kulak-Burun-Boğaz (KBB) alanında muayene ve ameliyat gerçekleştirmek için Somali'ye gitti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık ekibi, 24-31 Ocak tarihleri arasında TİKA'nın iş birliğinde ve Mogadişu'da yapılacak sağlık kampında ihtiyaç sahiplerinin muayene ve ameliyatlarını gerçekleştirecek.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden 2 KBB uzmanı, 1 anestezi uzmanı, 2 anestezi teknikeri, 2 ameliyathane hemşiresi ve 4 dernek personeli olmak üzere 10 kişilik ekip, 8 gün boyunca Somali halkına sağlık hizmeti sunacak.

Başkent Mogadişu'ya giden gönüllü sağlık ekibi, buradaki Madina Hastanesi'nde 57 vakanın muayene, ameliyat ve tedavisini gerçekleştirecek. Acil ve zor vakaların tedavilerinin tamamlanmasının ardından uzman sağlık çalışanları Türkiye'ye dönüş yapacak.

Yeryüzü Doktorları Derneği düzenlediği sağlık kamplarının yanı sıra yıllardır Somali'de sağlık sistemini desteklemek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Mogadişu'da yer alan sağlık merkeziyle birinci basamak ve beslenme sağlığı hizmetleri veriyor.

Ülkede hakim olan kuraklığın ciddi gıda krizine yol açması nedeniyle dernek, özellikle küçük yaş grupları için beslenme tedavisi programları yürütüyor.

Bu faaliyetlerin yanı sıra ayrıca katarakt kampları, vacip ve nafile kurban, Ramazan ayında iftar ve kumanya dağıtımı operasyonları da her yıl düzenli şekilde gerçekleştiriliyor.

Somali'nin de yer aldığı 7 farklı ülkede klinikleri bulunan Yeryüzü Doktorları Derneği, sağlık ve insani yardım alanında faaliyetlerini sürdürüp ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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