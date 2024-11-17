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Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz İçin Taziye Mesajı

Yerlikaya'dan Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz İçin Taziye Mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman-Malatya Çevreyolu Tatari Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında devrilen çekicinin altında kalarak şehit olan Polis Memuru Lütfü Beykoz için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." dedi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman- Malatya Çevreyolu Tatari Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında devrilen çekicinin altında kalarak şehit olan Polis Memuru Lütfü Beykoz için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman-Malatya Çevreyolu Tatari Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında devrilen çekicinin altında kalarak şehit olan Polis Memuru Lütfü Beykoz için taziye mesajı yayımladı. X hesabından paylaştığı taziye mesajında Yerlikaya şu ifadeleri kullandı :

"Milletimizin başı sağ olsun  Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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