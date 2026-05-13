Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında günlük tura çıkan tekneye yunusların eşlik etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancılardan oluşan turistler, Alanya Kalesi açıklarında kendilerine eşlik eden yunusları fark etti.

Dakikalarca teknenin yanında yüzen yunusları, turistler alkışlayarak keyifle izledi.

Sürü halinde yüzen yunusların denize dalıp çıkması güzel görüntü oluşturdu.

Yunusların bu anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.