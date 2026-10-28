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Yerli ve milli kalp-akciğer makinesi 57 hastada başarıyla kullanıldı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen kalp-akciğer makinesinin üç hastanede toplam 57 hastada başarıyla kullanıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen kalp-akciğer makinesinin üç hastanede toplam 57 hastada başarıyla kullanıldığını bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği yerli teknolojinin tedavi süreçlerine katkı sağladığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği kritik bir teknolojide, 'Biz de varız' dedik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz kalp-akciğer makinemizi, üç hastanemizde toplam 57 hastamızda başarıyla kullanarak şifa yolculuklarına eşlik ettik. Mühendislerimizin ve hekimlerimizin ortak emeğiyle ortaya koyduğumuz bu başarı, hepimizin gururu."

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üreten ve sağlıkta kendi teknolojisini geliştiren bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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