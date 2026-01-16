Haberler

Türkiye, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli bölgelerinde güçlü buzlanma ve don olaylarının yaşanacağını açıkladı. Soğuk hava dalgasının başlangıcıyla birlikte Trakya, Marmara'nın doğusu ve diğer bazı bölgelerde olumsuz hava koşulları bekleniyor.

Yurdu etkisi altına alacak yeni soğuk hava dalgasından dolayı kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bu süreçte, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı