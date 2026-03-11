Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanları hedef aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Yerköy ilçesinde takibe alınan 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ç, H.B, E.K, M.A.M. ve S.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
