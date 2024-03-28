Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine dair resmi yazıyı valiliklere iletti.

BAKANLIK 81 İLİN VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERDİ

Yazıda belirtilen hususlar şu şekilde: "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle normal işlevlerinden saparak, seçmenlere oy kullanma imkanı sağlamak amacıyla özel bir düzenlemeye tabi tutulmaktadır.

"OY SAYIM SÜRECİ GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Seçimlerin niteliğinden kaynaklı olarak, oy sayım süreci gece geç saatlere kadar devam etmekte ve bu durum eğitim kurumlarının aynı gün içinde eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu sebeple, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim-öğretime hazırlık aşamasında olmaları bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

MEB'e bağlı okullarda çalışan yöneticiler ve öğretmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okulların tatil edildiği kabul edilerek, üzerlerindeki aylık karşılığı ders, ek ders, yönetimsel, hazırlık ve planlama gibi görevleri yapmış sayılacaklardır."