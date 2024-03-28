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Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine dair resmi yazıyı valiliklere iletti.

BAKANLIK 81 İLİN VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERDİ

Yazıda belirtilen hususlar şu şekilde: "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle normal işlevlerinden saparak, seçmenlere oy kullanma imkanı sağlamak amacıyla özel bir düzenlemeye tabi tutulmaktadır.

"OY SAYIM SÜRECİ GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Seçimlerin niteliğinden kaynaklı olarak, oy sayım süreci gece geç saatlere kadar devam etmekte ve bu durum eğitim kurumlarının aynı gün içinde eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu sebeple, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim-öğretime hazırlık aşamasında olmaları bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

MEB'e bağlı okullarda çalışan yöneticiler ve öğretmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okulların tatil edildiği kabul edilerek, üzerlerindeki aylık karşılığı ders, ek ders, yönetimsel, hazırlık ve planlama gibi görevleri yapmış sayılacaklardır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Yasin AYDIN:

YENİDEN okullar Tatil YENİDEN refah İÇİN GELİN bu 22 senedir milleti enflasyona boğanları Ve İSTANBULDA Tatil bana Yakışıyor diyenleri tatile gönderelim. Ve İSTANBULA Yeniden Refah Neferleri gelen Millete hizmet için olanları getirelim REfah Gelecek Yüzler Gülecek Yeni nesiller Gülecek

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Salih Kandıralı:

Başıboş emekliler haydi yorumlarınızı bekliyoruz.

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Murat Şengezer:

1Nisan şakasi herhalde

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Ahmet Aydın null:

Akp 22 yıldır uyguladığı en kötü öğretmenlerinde en sevdiği şey sürekli okulların tatil olması oh ne güzel

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