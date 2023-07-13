Fatih'te bulunan Yerebatan Sarnıcı'nda, 76 ülke başkonsolosu ve konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde bazı davetliler tarafından kimyasal koku fark edilince olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Yerebatan Sarnıcı'nda kimyasal koku paniğe neden oldu

Yapılan çalışmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı

İSTANBUL - Fatih'te bulunan Yerebatan Sarnıcı'nda, 76 ülke başkonsolosu ve konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde bazı davetliler tarafından kimyasal koku fark edilince olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Alemdar Mahallesi Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde yaşandı. Yerebatan Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 76 ülke başkonsolosu ve konsoloslarının katıldığı etkinlik öncesinde kimyasal bir koku fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzeye gelen ekipler, havalandırma çalışması yaptı. İncelemeler sonucu herhangi bir kimyasal tepkime olmadığını tespit eden ekipler, olay yerinden ayrıldı.