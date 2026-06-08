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İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'nı hafta sonu yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti

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Yönetimi İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen Yerebatan Sarnıcı, hafta sonu ücretsiz ziyarete açıldı ve 25 bin kişi tarafından gezildi. Haziran boyunca Türk vatandaşları ücretsiz girebilecek.

Yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen Yerebatan Sarnıcı'nı, hafta sonu 25 bin kişi gezdi.

Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen tarihi sarnıç, İBB'nin tahliyesi ve bakım, onarım çalışmalarının ardından cumartesi günü ziyarete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yeni bilet sisteminin kurulduğu sarnıçta, hafta sonu yerli ve yabancı turistlere ücretsiz giriş hakkı tanındı.

Yeniden ziyarete açılan tarihi mekana yoğun ilgi gösteren turistler, sarnıç girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kimlik veya pasaportunu görevlilere ibraz eden ziyaretçiler, ücretsiz biletlerini alarak sarnıcı gezme fırsatı buldu.

Cumartesi ve pazar günleri, tarihi mekanı yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.

Türk vatandaşları, Yerebatan Sarnıcı'nı haziran boyunca ücretsiz gezebilecek. Vatandaşlar, 1 Temmuz'dan itibaren de MüzeKart ile sarnıcı ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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