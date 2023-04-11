Yer: Ardahan! Okul önündeki başıboş köpekler, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı

Ardahan'da bir okulun bahçesine giren başıboş köpekler, kapının önünde sağa sola koşup havlamaya başladı. O anlar video ile kayıt altına alınırken, korkan öğrencilerin okula bir süre giremediği görüldü.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

ÇOCUKLAR OKULA GİREMEDİ

Ardahan'ın Göle ilçesindeki 30 Eylül Ortaokulu önünde bulunan çok sayıda başıboş köpek, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Kapının önünde durup sağa sola koşan ve sürekli havlayan köpekler nedeniyle, çocuklar okula giremedi. O anları kayda alan bir vatandaş ise siper olarak çocukların okula girebilmesini sağladı.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar bu soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.