Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yer: Ardahan! Okul önündeki başıboş köpekler, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı

Güncel Haberler

Ardahan'da bir okulun bahçesine giren başıboş köpekler, kapının önünde sağa sola koşup havlamaya başladı. O anlar video ile kayıt altına alınırken, korkan öğrencilerin okula bir süre giremediği görüldü.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

ÇOCUKLAR OKULA GİREMEDİ

Ardahan'ın Göle ilçesindeki 30 Eylül Ortaokulu önünde bulunan çok sayıda başıboş köpek, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Kapının önünde durup sağa sola koşan ve sürekli havlayan köpekler nedeniyle, çocuklar okula giremedi. O anları kayda alan bir vatandaş ise siper olarak çocukların okula girebilmesini sağladı.

Yer: Ardahan! Okul önündeki başıboş köpekler, öğrencilere korku dolu anlar yaşattı

TEPKİ ÇEKTİ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar bu soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Haberler.com - Güncel

Sokak Köpeği Ardahan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

corci:

hindistana döndük iyice

Cevap Yaz02Yayından Kaldır
TC Naci BÜYÜKKAL:

Bunun tek sorumlusu Ardahan belediyesidir

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title