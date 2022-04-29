Yenişehir Halk Kart'ın Nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Haberler

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Yenişehir Halk Kart'ın Nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Bültenler - Güncel
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Yenişehir Halk Kart'ın Nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart'ın Nisan ayı tutarları Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Yenişehir Belediyesinden dar gelirli ailelere bayram öncesi destek

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve dar gelirli vatandaşların yararlandığı Yenişehir Halk Kart'ın Nisan ayı tutarı hesaplara yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart uygulamasında bu ay 792 ailenin yararlandı. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor.Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.

Bültenler / Güncel

Mersin Yenişehir, Yenişehir, Bayram, Nisan, Güncel, Haberler

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