Yenişehir'de Kamyon Yükünden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonunun kasasındaki yükün üzerine çadır çekerken düşen kişi hayatını kaybetti.

Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ersin Öztürk (52) ilçedeki bir fabrikada kamyonunu yükledi.

Daha sonra yükün üzerine çadır çekmek için çıkan Öztürk, dengesini kaybederek düştü.

Öztürk'ün düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.