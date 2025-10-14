Haberler

Yenişehir'de Kamyon Yükünden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yükün üzerine çadır çekmek isteyen bir kamyon şoförü dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ersin Öztürk, ambulansta yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamyonunun kasasındaki yükün üzerine çadır çekerken düşen kişi hayatını kaybetti.

Yenişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ersin Öztürk (52) ilçedeki bir fabrikada kamyonunu yükledi.

Daha sonra yükün üzerine çadır çekmek için çıkan Öztürk, dengesini kaybederek düştü.

Öztürk'ün düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk babası Ersin Öztürk, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?

Programa damga vuran soru: Kızımı evlatlıktan reddedeyim mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.