Yenişehir Belediyesi yaz spor kursları kayıtları başladı - Haberler

Futbol, basketbol, voleybol, tenis ve okçuluk branşlarında 6-15 yaş arasında çocuklar Yenişehir Belediyesinin spor merkezlerinde eğitim alabilecek. Voleybolda Yenişehir Pirireis Ortaokulu ve basketbolda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi U16 Takımı'nın Türkiye şampiyonluğunu hatırlatan Başkan Abdullah Özyiğit, "Geleceğin şampiyonları Yenişehir'de yetişiyor" dedi.

Çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesini hedefleyen Yenişehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da spor kurslarıyla çocuklara eğitim verecek. Yenişehir Belediyesi Özgecan Gençlik, Merkezi, Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Kortları ve Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda verilecek spor kursları 20 Haziran'da başlayacak ve 2 Eylül'de tamamlanacak. Vatandaşlar kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve çocukları için kayıt oluşturmak için 0533 054 78 33 telefon numarasını arayabilecek.

Bu yıl Avrupa Triatlon Kupası, Kadınlar Türkiye Basketbol Kupası ve Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını Yenişehir'e taşıyan ve binlerce sporcuyu kente getiren Yenişehir Belediyesi,düzenlediği spor kurslarıyla da çocukların ve gençlerin spor yapmasına ve sosyalleşmesine olanak sağlayacak.

Başkan Abdullah Özyiğit, "Geleceğin şampiyonları Yenişehir'de yetişiyor"

Voleybolda Yenişehir Pirireis Ortaokulu ve basketbolda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi U16 Takımı'nın Türkiye şampiyonluğunu hatırlatan Başkan Abdullah Özyiğit, " Bu yıl destek verdiğimiz iki takımımız şampiyon olarak Türkiye'nin en iyisi olduklarını gösterdiler. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yerlere de gelecekler.Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya, onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Spor kurslarımızla da çocuklarımızın var olan potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz. Yani geleceğin şampiyonları Yenişehir'de yetişiyor. Her yıl düzenlediğimiz kurslarımızla binlerce çocuğumuz arkadaşlarıyla birlikte spor yapıyor ve öğreniyor." dedi.

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