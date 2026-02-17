Aydın'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
B.T. (48) idaresindeki 20 AIR 131 plakalı tır, Alhan Mahallesi'nde A.I'nın (56) kullandığı 42 FFF 91 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA