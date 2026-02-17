Haberler

Aydın'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Aydın'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

B.T. (48) idaresindeki 20 AIR 131 plakalı tır, Alhan Mahallesi'nde A.I'nın (56) kullandığı 42 FFF 91 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA " / " + Mustafa Çelik -
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü