Yenipazar'da 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinliği
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği çerçevesinde 100 fidan dikimi yapıldı. Etkinlik, Çulhan Mahallesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Çulhan Mahallesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ve ilçe protokolü katıldı.
Etkinlik, dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.