Başkentte saunada çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir sosyal tesisin sauna bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda kimse yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir sosyal tesisin sauna bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Barıştepe Mahallesi 734'üncü Cadde'de bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin sauna bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın esnasında içeride kimse olmadığı öğrenilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
