Haberler

Ankara'da inşaat göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara'da inşaat göçüğünde 1 işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak'ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Böylesi görülmedi! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular

Bu bir ilk! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt