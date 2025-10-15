Yenimahalle'de Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester ve plastik maket üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.