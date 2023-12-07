Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a suikast girişimi davası devam ediyor

YENİLİK Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, parti genel merkezinde kendisini bıçakla yaralayan tutuklu sanık Serhat Koçu'nun 20 yıla kadar hapis talebi ile yargılandığı davanın duruşmasında, "Sanık açıkça beni öldürmek amacıyla geldi, bu yapılan bir suikasttır" dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26 ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 7 Aralık 2022'de kendisiyle görüşmek için parti genel merkezine geldiğini belirten Serhat Koçu tarafından bıçaklandı. Yılmaz kalçasından yaralanırken, olaydan sonra kaçan şüpheli Bolu'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SİYASİ BAĞLANTILARININ ORTAYA ÇIKARILMASI LAZIM'

Serhat Koçu, 'kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam etti. Duruşmaya katılan Öztürk Yılmaz, kendisinin büyükelçi olduğunu belirterek, olay günü yaşananları anlattı. Yılmaz, "Makam odama birisi, çay içmeye geliyor ve ben de bekletmiyorum, 'buyurun' diyorum. 'Başkanım sizi beğeniyorum, çocuklarım var, ellerinizden öper' diyor. Ben de o an telefonla konuşuyordum. Kahve ikram etmek isterken boynuma bıçak salladı. Asansöre kadar peşinden koşmaya başladım. O da merdivenlerden kaçmaya başladı. Sanık daha önceden tanımadığım biri. Sanık açıkça beni öldürmek amacıyla geldi, bu yapılan bir suikasttır. Böyle bir namertlik, namussuzluk görmedim. Bunun siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılması lazım. Önce beni öldüreceklerdi; başaramadılar, sonra Sinan Ateş'i öldürdüler" dedi.

'SANIK, ÖZTÜRK YILMAZ'I SEVDİĞİNİ VE TANIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Tanık N.Ö. de "Genel başkan ofiste yalnızdı. Biri geldi ve Genel Başkan Öztürk Yılmaz ile tanışmak istediğini ve çok sevdiğini söyledi. 10 dakika kadar bekledik, sonra şahsı koridordan salona aldım. 10 dakika sonra misafir içerideydi, başkanımızın sesini duydum. Başkanımızın boynuna bıçak savuruyordu" diye konuştu.

Mahkeme başkanının sanığa söz vermesi üzerine Koçu, "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 29 Şubat 2024'de ertelendi.