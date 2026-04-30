Yenilenmiş ürünler, dijital kimlikle satışa sunulacak

TİCARET Bakanlığı, yenilenmiş ürünlere yönelik yapılacak yeni düzenlemeyle, bu ürünlerde 14 gün şartsız iade hakkı ve dijital kimlik ile cihaz geçmişine erişim gibi hakların getirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakın zamanda yürürlüğe girmesi öngörülen 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' ile tüketicinin korunmasına yönelik ilave düzenlemeler getirildiği ve tüketici haklarının dünya standartlarının üzerine taşınarak sektöre güvenin daha da artacağı belirtildi. Düzenlemeyle, ikinci el cihaz alımının risk barındıran bir işlem olmaktan çıkarılarak neredeyse sıfır ürün güveninde bir alışveriş tecrübesine dönüştürüleceği, yaklaşımın köklü şekilde değiştirildiği kaydedilerek, "Bu kapsamda yenilenmiş cihazlar, daha sıkı denetim süreçlerinden geçirilen, dijital kimliğe sahip olan, şeffaf geçmiş bilgileri bulunan, şartsız iade güvencesi ile sunulan ürünler olarak tüketicilere arz edilecek. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiş yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'TELEVİZYONLAR DA YENİLEME KAPSAMINA ALINACAK'

Düzenleme kapsamında, yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünler için de 14 gün içinde hiçbir gerekçe gösterilmeden iade hakkı tanınacağı vurgulanarak, Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile cihazların tüm süreçlerinin kayıt altına alınacağı bildirildi. YÜBİS ile her cihaz için dijital sicil oluşturulacağı belirtilerek, hangi parçaların değiştirildiği, cihazın hangi testlerden geçirildiği ve yenileme sürecinin nasıl ilerlediğinin tüketicilerin ulaşımına açık hale getirileceği ifade edildi.

Ödemelerde, yenileme merkezi güvencesinin sağlanacağı, kredi kartlı ödemelerin doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS sistemleri üzerinden yapılacağı, uygulama sayesinde tüketicilerin herhangi bir uyuşmazlık veya sorun yaşadıklarında güçlü ve kurumsal bir muhatapla karşılaşacakları ifade edildi.

Ayrıca televizyonların da yenileme kapsamına alınacağı belirtilerek, "Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenileme kapsamına tabi tutulurken, televizyonlar da listeye eklenerek yenilenmiş ürün kapsamı genişletilmektedir. Televizyonların kapsama alınması, yüksek değerli ürün segmentinde pazar hacmini büyütebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu düzenlemeyle yüksek maliyetli ürünlerde oluşabilecek 'Bozulursa ne olur?' endişesi ortadan kaldırılmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı