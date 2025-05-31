Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane İstasyonları Kapatıldı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane İstasyonları Kapatıldı
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İstanbul Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu. Hattın kapalı olacağı süreyle ilgili ikinci bir duyuru yapılacak.

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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