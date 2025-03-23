Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran "Mansur Yavaş" protestosu
DEM Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği Nevruz kutlamasına "Mansur Yavaş" protestosu damga vurdu. Yavaş'ın, "Doğuda paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasına tepki gösteren DEM Partililer, "Mansur alsana pamuk şeker" posterleri astı.
Dem Parti, Yenikapı'da Nevruz etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili açılan pankartlar damga vurdu.
MANSUR YAVAŞ: PAÇAVRA OLAN BAYRAKLAR SALLANIRKEN, PAMUK ŞEKERLERİ VERİLDİ
Önceki gün Saraçhane'de yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatarak, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi." açıklamasını hatırlatan DEM Partililer, açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.
YENİKAPI'DA YAVAŞ'A PANKARTLI PROTESTO
Birçok pankartta, "Mansur alsana pamuk şeker" yazdığı görüldü. Bir kadının ise, "Paçavra" yazan pankart taşıdığı görüldü.