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Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran "Mansur Yavaş" protestosu

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına damga vuran
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DEM Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği Nevruz kutlamasına "Mansur Yavaş" protestosu damga vurdu. Yavaş'ın, "Doğuda paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasına tepki gösteren DEM Partililer, "Mansur alsana pamuk şeker" posterleri astı.

Dem Parti, Yenikapı'da Nevruz etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili açılan pankartlar damga vurdu.

MANSUR YAVAŞ: PAÇAVRA OLAN BAYRAKLAR SALLANIRKEN, PAMUK ŞEKERLERİ VERİLDİ

Önceki gün Saraçhane'de yaptığı konuşmada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatarak, "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi." açıklamasını hatırlatan DEM Partililer, açtıkları pankartlarla tepki gösterdi.

YENİKAPI'DA YAVAŞ'A PANKARTLI PROTESTO

Birçok pankartta, "Mansur alsana pamuk şeker" yazdığı görüldü. Bir kadının ise, "Paçavra" yazan pankart taşıdığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Mansur Yavaş bu olaylardaki tutumu ile siyasi hayatını bitirdi.Adam gibi çıkıp"suçlu ise cezasını çeksinler"diyemedi.

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

bu adamı karalama politikasından baz geçin artık..Adam hak hukuk adalet diyor.Eşitlik demokrasi diyor..PKK ve paçavrası kahrolsun diyor.Birlik ve hukuk içinde bir devlet diyor daha ne desin..

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Helal sana Mansur başkan

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Helal olsun mansur yavaş başkana doğru söylemiş

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

O PKK sempatizanı paçavralara polis nasıl pamuk şeker dağıtır

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Mansur kimlerin sayesinde oturduğu koltuğu unuttu gelecek seçimde yolcu bu net

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kansızlar

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp bitmistir ucuncu parti bile olamaz tek basina tam yetki ile donatilmis yeni baskan ilk on yilda anca duzeltir devletin bozulan ayarlarini o yuzden 10 yilda duzlettikten osnra parlamenter sisteme gecilmeli yoksa,akp nin verdigi hasar az buz degil tarihat cemaat havasi tum kurumlara sirayet etmis en ez 10 yil kokusu hala kalir fakat epey temizlenmis olur bu qrada akp yandaslari hic umutlanmasin akp nin devrilmesi kesindir oy calariz diyorlarsa o eskidendi artik sandiklara dokunamayacaksiniz

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Ulan milliyetçi tayfa bir günde apocu oldunuz ya uğruna akışına kurban olduğunuz ırmak bile kahrına kurudu be

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp devrilecegini anladi ilk suçlanacağı konu hırsızlık o yuzden muhalefete bu sucundan leke sürmeye calisiyor ki yargılama başladığında acaba kendilerine yapildigi için mi akp yi sucluyorlar algısı oluşturmak için

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