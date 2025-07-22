Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda Durum Değişikliği

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Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurdu. Seferler Yenikapı-Yenibosna arasında devam edecek.

Metro İstanbul, Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı- Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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