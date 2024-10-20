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Yenidoğan Çetesi Soruşturması Kapsamında TRG Hastanesi Kapatıldı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Kapsamında TRG Hastanesi Kapatıldı
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Bağcılar'da bulunan TRG Hastanesi, yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatıldı. Hastanenin bebek yoğun bakım ünitesi DHA tarafından görüntülendi.

YENİDOĞAN çetesi soruşturması kapsamında iddianamede adı geçen hastanlerden biri de Bağcılar'da bulunan TRG hastanesiydi. Bağcılar TRG Hastanesi'nin bebek yoğun bakım ünitesi DHA tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel hastanenin bebek yoğun bakım ünitesindeki kuvözler görülüyor. Soruşturma kapsamında TRG Hastanesi de kapatılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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