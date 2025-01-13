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Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

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İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Avukatların yapmış olduğu reddi hakim talebinin incelenmesi amacıyla duruşma ertelendi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi inceleyip kararı verecek.

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü. Saat 10.35'te başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla, 21 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

SAVCININ DOSYADAN EL ÇEKTİRİLMESİ İSTENDİ

Duruşmada tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatının duruşma savcısı ve soruşturma savcısının fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığını ifade ettiği anlar dikkat çekti. "Savcı Kadir Kocakaya'nın sosyal medyada çektirdiği fotoğraf nedeniyle dosyadan el çektirilmesini istiyoruz" diyen Gönen'in avukatı Aydın Mantar'a, Savcı Kadir Kocakaya'dan yanıt geldi. Kocakaya, Mantar'a "Soruşturma savcısı benim dönem arkadaşım. Tabi ki görüşebiliriz. Duruşma dışında görüşmemizi magazinsel olarak yansıtmanın anlamı yok. El çektirme gibi bir hüküm yok. Görevimi gereğince yapmadığımı düşünüyorsanız HSK'ya gidersiniz" yanıtını verdi.

TALEP REDDEDİLDİ

Sanık avukatlarının reddi hakim talebinde bulunması nedeniyle duruşmaya taleplerin değerlendirilmesi için 30 dakika ara verildi. Yenidoğan davasına bakan 22. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi inceledi ve aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarının talebinin duruşmayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.

15 DAKİKA DAHA ARA VERİLDİ

Mahkeme heyeti ile sanık avukatları arasında reddi hakim talebiyle ilgili tartışmalar devam etti. Sanık avukatları, reddi hakim talebini inceleyecek olan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıkmadığı sürece tanık ifadesinin alınamayacağını belitti. Mahkeme heyeti ile sanık avukatları arasındaki tartışmanın devam etmesi sonrası duruşmaya 15 dakika daha ara verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Mahkeme heyeti ve sanıklar yerlerini aldı. Mahkeme başkanı, "Gereği düşünüldü" diyerek duruşmanın, reddi hakim talebinin incelenmesi için ertelendiğini açıkladı. Dosya 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

Duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devam etmesini kamu adına talep etti.

Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKml Acr:

Bunlar tutukluluk süresine oynuyorlar. Verin cezalarını çeksin adiler.

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