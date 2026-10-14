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Yeniden seçilen Volkan Böke, Adana Baro Başkanlığı mazbatasını aldı

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Adana Baro Başkanlığına yeniden seçilen Volkan Böke için mazbata töreni düzenlendi. Böke, mazbatasını önceki dönem baro başkanlarından Necati Erdem'den aldı, meslektaşlarına teşekkür etti ve özverili çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Adana Baro Başkanlığına yeniden seçilen Volkan Böke mazbatasını aldı.

Baro Başkanlığı Avukatlar Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi.

Törende Böke'ye mazbatası, önceki dönem baro başkanlarından Necati Erdem tarafından teslim edildi.

Böke, meslektaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Önceki dönemlerde elde edilen başarının artarak devam edeceğini belirten Böke, özverili şekilde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Önceki dönem baro başkanları Necati Erdem ve İbrahim Gazioğlu da Böke ve yönetimini tebrik etti.

Kaynak: AA
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