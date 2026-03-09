Haberler

Pazaryeri Yeniden Refah Partisi ilçe halkına toplu iftar verdi

Pazaryeri Yeniden Refah Partisi ilçe halkına toplu iftar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazaryeri ilçesinde Yeniden Refah Partisi, yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla toplu iftar programı düzenledi. MKYK üyesi Basri Çayır, Ramazan ayının huzur ve birlik getirmesini diledi.

Pazaryeri ilçesinde Yeniden Refah Partisi tarafından ilçe halkına yönelik toplu iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Başkanlığınca verilen iftar yemeğine, Yeniden Refah Partisi MKYK üyeleri Basri Çayır ve Cafer Azıklı, Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğa, Söğüt, Bozüyük ve Merkez ilçe başkanları ile Pazaryeri İlçe Başkanı Sefer Uslu ve yaklaşık 1200 kişi katıldı.

MKYK üyesi ve Doğu Marmara Bölge Sorumlusu Basri Çayır, konuşmasında ramazan ayının ilçeye ve tüm İslam alemine huzur, barış ve Müslümanlar arasında birlik getirmesini temenni etti.

Çayır, milletin destekçisi olarak gördükleri Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların aşılacağını belirterek, işçi, memur ve emeklilerin haklarının gözetileceği bir kalkınma sürecinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

İlçe Başkanı Sefer Uslu da ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla iftar programı düzenlediklerini belirterek, programa katılan davetlilere, teşkilat mensuplarına ve ilçe halkına teşekkür etti.

Uslu, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

KKTC'ye tam koruma! Türkiye iki hamleyi birden yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi