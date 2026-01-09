Haberler

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Yeniden Refah Partisi Heyeti, Pmd'yi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek gazetecilerin çalışma koşulları ve basın özgürlüğü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve beraberindeki parti heyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti.

Ziyarette, muhabirlerinin çalışma koşulları, basın özgürlüğü ve gazeteciliğin karşı karşıya olduğu sorunlara dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Cezaevine giren hangi suçtan girdiğini ne zaman çıkaracağını dair tahmin yürütemiyor. Bu anlayış ile karşı karşıyayız. İktidar bu sorunun anlayışını hareket ederek ve muhalefetin sesini de duyarak bu ülke politikalarına çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Eminim ediyorum ki sadece bu sorunlar zincirli olarak değil de gazetecilerin ekonomik sorunlarının da bir an önce çözülme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Tabirimi yanlış anlamayın lütfen. Türkiye'de gazetecilik, 'fikir hamallığı' olarak adlandırılıyor. Bizlere sağlıklı, temiz, duru haber ulaştırabilmek için gece gündüz çalışan gazetecilerin sorunları çözülürse, daha özgür şekilde hareket ve ifade edilen güçlü bir habercilik ortaya konulur" diye konuştu.

Sohbet esnasında Suriye ve Venezuela'da yaşanan gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunan Bekin, şöyle konuştu:

"Venezuela'yla da ilişkiler çok iyiydi Sayın Cumhurbaşkanı'yla. 15 Temmuz'da ilk kez yer alan liderdi o. Orada diktatörlük ile mi yönetiliyor, yönetiyor orası; o kendi iç işi. Fakat şöyle bir durum var: Dış politikayı iç politikayla eklemlendirmemek gerekiyor. Bu, uzun yıllar dış politikayla uğraşan biri olarak ifade ediyorum. Fakat ne kadar eklemlendirirseniz, ileride mahcup kalıyorsunuz ve ülkenizi de zor durumlara sokuyorsunuz. Aynı Beşar Esad ve Kaddafi döneminde olduğu gibi. Bunlar, sonra geri politikada geri adım atılıyor. Venezuela'da da aynı oldu. Herkes Türkiye'den ilk açıklama bekliyordu. Çünkü kardeş ve dostum görüyordu Maduro'yu. Fakat ne yazık ki Trump'la görüştükten sonra açıklama yaptı. O da yüzeysel bir açıklama oldu. Evet, o eksik bir olay. Eğer Trump'la 10 gün sonra görüşmüş olsaydı, açıklama 10 gün sonra olurdu. Suriye'de de ne SDG ne Suriye Demokratik Güçleri ne Suriye müttefikleri artık Trump'ın iradesi dışında hareket eder."

Kaynak: ANKA / Güncel
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

