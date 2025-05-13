DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir boyutuna, evresine geçilmiyordur diyerek, bir şerh düşerek, terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanetine ve en kanlı terör olaylarına sebep olan terör örgütü PKK'nın, kendi kendini feshetmesi sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

İhanetin mümessili olan PKK'nın, dış güçlerce kurulmuş, kurdurulmuş ve tasarlanmış bir örgüt olduğunu belirten Erbakan, "Türkiye'nin gelişmesinin önlenmesi, Türkiye'nin kalkınmasının önlenmesi, Türkiye'nin bölünüp parçalanması, Türkiye'mizin uluslararası çıkarlarının savunulmasında tökezletilmesi ve geri bırakılması amaçlanarak kurulmuş bir terör örgütüdür." diye konuştu.

Kanlı terör olaylarının yaşandığı yıllar boyunca on binlerce asker ve polis memurunun kanlı pusularda hayatını kaybettiğini anımsatan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla beraber Kürt kardeşlerimiz de bundan en büyük zararı görmüş ve binlerce, on binlerce Kürt vatandaşımız da hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İçinde izinden dönen askerler var diye yolu kesilip yakılan otobüsler halen daha gözümüzün önündedir. Şehit düşen savcılar, kaymakamlar, doktorlar, mühendisler halen daha hatırası zihnimizdedir"

Fatih Erbakan, bu şartlar altında bölücü terör örgütü mensuplarının birer barış elçisi ilan edilmesinin şaşkınlığı, burukluğu ve kırgınlığını yaşadıklarını vurgulayarak, "Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir boyutuna, evresine geçilmiyordur diyerek, bir şerh düşerek, terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Parti olarak ülkede kan dökülmesine elbette karşı duracaklarını söyleyen Erbakan, "Barışın gerçekleşmesini elbette ki isteyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye'nin hayata geçirilmesini elbette ki destekleyeceğiz. Hakiki ve samimi barış arayışlarına tabii ki katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.