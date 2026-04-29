Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Sakarya'da konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Belediyeleri bile eline yüzüne bulaştırmadan yönetemeyen siyaset anlayışının Türkiye'de bugünkü iktidara alternatif olabilmesi mümkün değildir. AK Parti hükümetinin tek ve gerçek alternatifi Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi'dir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Belediyeleri bile eline yüzüne bulaştırmadan yönetemeyen siyaset anlayışının Türkiye'de bugünkü iktidara alternatif olabilmesi mümkün değildir. AK Parti hükümetinin tek ve gerçek alternatifi Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi'dir." dedi.

Kılıç, Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Yeniden Refah Partisinin çalışması ve gayretinin karşılığı olarak yeniden iktidar süreçlerine dahil olmayı, Türkiye'yi yeniden büyük eser, hizmet ve projelerle buluşturmayı temenni etti.

Hükümetin politikalarını eleştiren ve Türkiye'nin geldiği tablodan hoşnut olmadıklarını dile getiren Kılıç, "Manevi vatan çökerse vatan çöker. Manevi vatan, aile, ahlak, maneviyat, eğitim kurumları, camiler, Kur'an kursları, vicdanlar ve adalettir. Bunu ayakta tutmak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

Suat Kılıç, ara ya da erken seçim tartışmalarına da değinerek, "Türkiye'nin önünde seçim var. 1 yıl içinde mi 2 yıl içinde mi olur bilemiyoruz. Bir ara seçim beklemiyoruz ama erken seçim olabileceğini, 2027'de olabileceğini öngörebiliyoruz. Bu seçime Türkiye'nin hazırlanması lazım. Tek başına muhalefetin çalışması, bizim çalışmamızı anlatmamız yeterli değil. Medyanın da doğruları yazması, hakikati konuşması, halkı aydınlatması lazım. Vatandaşlarımızın da 'Böyle gelmiş böyle gider' demeyi bırakması ve iktidara alternatif siyasi partilere sahip çıkması lazım." ifadesini kullandı.

İktidar ve muhalefetin durumuna ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıç, "AK Parti hükümetinin alternatifi, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Belediyeleri bile eline yüzüne bulaştırmadan yönetemeyen siyaset anlayışının Türkiye'de bugünkü iktidara alternatif olabilmesi mümkün değildir. AK Parti hükümetinin tek ve gerçek alternatifi Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Sakaryaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu ve kenti Anadolu'ya Sakaryaspor'un taşıdığına işaret ederek, şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Gürsoy, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

