Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Doğruya 'doğru' diyemeyenlerin yanlışa 'yanlış' deme hakları olmaz. Yanlışa 'yanlış' demeyenlerin de hep doğruları alkışladığında bir itibarı kalmaz. O nedenle biz deprem bölgesinde yapılan iyilere 'eyvallah' diyeceğiz. Yapılamayanları da hükümetin, bakanların, kurumların gündemine getireceğiz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde yaşanan acıların hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten Kılıç, depremlerin yıl dönümünde Genel Başkan Fatih Erbakan ile Hatay'da afetten en çok etkilenen Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerinde olacaklarını söyledi.

Kılıç, deprem bölgesinde konteyner kentleri ziyaret edip, eksikleri yerinde tespit edeceklerini aktararak, "Elbette ki yapılanlar var, inkar etmiyoruz. İyi ve kötü, siyah ve beyaz bir aradadır. Birbirine kardeştir deyim yerindeyse. Doğruya 'doğru' diyemeyenlerin yanlışa 'yanlış' deme hakları olmaz. Yanlışa 'yanlış' demeyenlerin de hep doğruları alkışladığında bir itibarı kalmaz. O nedenle biz deprem bölgesinde yapılan iyilere 'eyvallah' diyeceğiz. Yapılamayanları da hükümetin, bakanların, kurumların gündemine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının 15, doğumunun 100. yılında 'Erbakan'ı Anmak ve Anlatmak' temalı programlarla yıl boyu anacaklarını anımsatan Kılıç, "Necmettin Erbakan Hocamızın onlarca yıl öncesinden, yüzlerce yıl ilerisine ışık tutan yaklaşımlarını nesillere bir kez daha anlatmayı, öğretmeyi, yaşatmayı kendimize misyon ediniyoruz." dedi.

Kılıç, bir gazetecinin, olası bir erken seçim halinde nasıl bir ittifak içerisinde bulunacaklarına ilişkin sorusuna, AK Parti ve CHP ile herhangi ittifakta yer almayacaklarını, yerli, milli, milliyetçi, muhafazakar ve çözüm odaklı bir anlayışla üçüncü bir yolu açmayı hedeflediklerini kaydetti.