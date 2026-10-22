Yeniden Refah Partili Müjdeci’den Ömer Çelik’e 'Azerbaycan' tepkisi: “Sizi dinlerken ben utandım”

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı üzerinden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e tepki göstererek, "AK Parti Sözcüsü, 'Cenap Prezident Sayın Aliyev' ifadesini kullanıyor. ya Ömer Çelik, ben utandım sizi dinlerken. Yazıklar olsun size. AK Parti'ye oy veren mütedeyyin Müslüman kesim, size bu cümleleri kullanmanız için mi oy verdi? Allah'tan korkun" dedi.

Müjdeci, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'da okullarda uygulanan başörtüsü yasağı üzerinden iktidarı eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda devreye girmemesini eleştiren Müjdeci, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de tepki gösterdi.

Müjdeci, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'yı ve Karabağ şehitlerini hatırlatarak İlham Aliyev'e "Karabağ Zaferi'nde şehadet şerbeti içen şehitler gelse, yüzlerine bakabilecek misiniz, İlham Aliyev? Peki, Cenab-ı Allah Nuri Paşa'yı tekrar diriltse, huzurunuza gelse, size hesap mı soracak, size teşekkür mü edecek? 'Yazıklar olsun' diyecek size. Kendi geçmişinizi, kendi kimliğinizi, kendi örfünüzü, kendi İslamiyetinizi niçin bir kenara bırakıyorsunuz? Siz uzaya çıktınız da roketiniz tesettüre mi takıldı? Niçin bu insanların inanç hürriyetine ilişkin kısıtlamalar getiriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK'E ELEŞTİRİ

?Türkiye ile Azerbaycan arasındaki üst düzey ilişkilere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hususta devreye girmediğini savunan Müjdeci, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de eleştirilerde bulundu. Müjdeci, şunları kaydetti:

"Ben burada hükümeti de anlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın İlham Aliyev ile samimiyetinin çok ileri olduğunu biliyoruz. Devletler olarak birbirimize çok yakınız. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın niçin bir girişimde bulunmadığını anlamıyoruz. AK Parti Sözcüsü, 'Cenap Prezident Sayın Aliyev' ifadesini kullanıyor. ya Ömer Çelik, ben utandım sizi dinlerken. Yazıklar olsun size. AK Parti'ye oy veren mütedeyyin Müslüman kesim, size bu cümleleri kullanmanız için mi oy verdi ya? Allah'tan korkun ya.

AK Parti'ye oy veren 21 milyondan fazla vatandaş, Sayın Erdoğan'a oy verenlerin hepsi İslam'a karşı hassasiyeti olan insanlar. Biz bunları biliyoruz. Çünkü AK Parti'nin en büyük oy kaybı Yeniden Refah Partisi'ne geliyor. Bu havuzda toplanıyor. Ama bu arkadaşların açıklamalarına baktığımız zaman… Nihat Zeybekçi'yi hatırlarsınız. 'İsrail'le biz sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz ama İsrail'le ticaretimiz başka' demişti. Şimdi bugün uygulanan duruma bakar mısınız? Azerbaycan'daki durum normal bir durum değil. Bunun da hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini sesleniyoruz. Azerbaycan kendi kimliğine, kendi özüne dönüş sergilemek zorundadır."

Kaynak: ANKA