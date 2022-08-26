Yeniden Refah Partili isimden skandal Gülşen paylaşımı: Bu kadının katli vaciptir

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanması gündeme bomba gibi düştü. Karara tepki gösterenler kadar yerinde bulanların sayısı da azımsanmayacak boyutlara ulaştı ancak bir paylaşım vardı ki resmen infial yarattı. Yeniden Refah Partisi'nde görevli Ömer Yıldız isimli şahsın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadının katli vaciptir. #Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandığı ve kısa süre içinde attığı tweet'i sildiği görüldü.