Yeniden Refah Partili isimden skandal Gülşen paylaşımı: Bu kadının katli vaciptir
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Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanması gündeme bomba gibi düştü. Karara tepki gösterenler kadar yerinde bulanların sayısı da azımsanmayacak boyutlara ulaştı ancak bir paylaşım vardı ki resmen infial yarattı. Yeniden Refah Partisi'nde görevli Ömer Yıldız isimli şahsın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadının katli vaciptir. #Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandığı ve kısa süre içinde attığı tweet'i sildiği görüldü.
Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında İmam Hatipli bir kişiye yönelik, "Sapıklığı oradan geliyor herhalde" şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in tepki çeken sözleri nedeniyle harekete geçti.
Savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.
Tutuklama kararına tepki gösterenler kadar yerinde bulanların sayısı da azımsanmayacak boyutlara ulaşırken, yapılan ve kısa sürede silinen bir paylaşım ise sosyal medyada resmen infial yarattı.
Yeniden Refah Partisi'nde görev yapan Ömer Yıldız isimli şahıs, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadının katli vaciptir. #Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandı.
Yıldız'ın büyük tepki çeken paylaşımını kısa süre sonra sildiği fark edilirken, çok sayıda kullanıcı ekran görüntüsünü aldıkları tweet'i kendi hesaplarından paylaşarak Yeniden Refah Partisi'nde görevli isme tepki yağdırdı.