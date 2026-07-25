Yeniden Refah Partili Aydal, Çorum'da konuştu: Şehrinize maalesef mafya girmiş, haberiniz var mı?

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Araştırma Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Çorum'daki suç istatistiklerine dikkati çekerek, "Şehrinize maalesef mafya girmiş, haberiniz var mı"dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Çorum'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Araştırma Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çorum'a ilişkin suç verilerini değerlendiren Aydal, şunları söyledi:

"Şehrinize maalesef mafya girmiş, haberiniz var mı? Gasptan hapse girenlerin sayısı yüzde 7 bin 400 artmış. İnsan öldürmekten hapse girenlerin sayısı, 2012 ile 2020 arasından bahsediyorum, yüzde bin 138 artmış. Hırsızlık artmış. Bütün bunlar hep mütemmim cüz. Dışarıdan bir şey gelmeden, hele de gasp yüzde 7 bin 400 size bir şey anlatıyor. Size dışarıdan bir müdahale var. Kaçakçılık artmış. Yüzde bin 400 küsür. Hapse girenlerin sayısı açısından konuşuyorum.

Bu sefer devlet olarak bizim vazifemiz, parti olarak işte inşallah iktidar ya da iktidarın bir parçası nasip olur. Bu verileri ildeki Emniyet Müdürlüğü ile paylaşarak yorumlarımızı ileteceğiz. Bunlar yan yana geldiyse mafyada bir sıkıntınız var demektir. Çünkü hepsi aynı anda artmaz.

İlkokul mezunu Çorumlularda suç azalırken, üniversite mezunu Çorumlularda suç sayısının yüzde 847 artmasının sebebini araştırmalısınız. Nedir diye? Çorum'da en çok ölen insanların sinir hastalıklarından öldüğünü biliyor musunuz? Kanser değil, sinir hastalıkları. Hoş, diyeceksiniz ki bu hükümet deseydin, konulmazdı ya, ne olur? Ama oraya ait bu sosyolojik gerçeği incelemezseniz çözüm de üretemezsiniz."

Sanayideki gelişmeye rağmen meslek yüksekokullarındaki öğrenci sayısındaki düşüşe dikkat çeken Aydal, "Çok garip bir paradoksunuz var. Sanayiniz çok ilerlemiş. Tebrik etmek lazım. Ama diğer yandan meslek yüksekokulları sanayiye personel sağlayan bir kurumdur, değil mi? Okul sayısı artmış. Öğretmen sayısı artmış. Meslek okullarınızda öğrenci sayısı yüzde 26 düşmüş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA