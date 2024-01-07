Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar aday gösterildi

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar aday gösterilmesinin ardından kente dönüşünde coşkuyla karşılandı. Partililere seslenen Büyükakın, "Belediyeciliğin sosyal medyadan yapılamayacağını, halkın arasında yapılacağını, lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini, aslolanın hizmet olduğunu tek tek göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı yeniden aday gösterdi. Büyükakın, aday tanıtım törenin ardından Kocaeli'de partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Milli İrade Meydanında toplanan partililer Büyükakın'ın adaylığını kutladı. Burada partililere seslenen Büyükakın, Türkiye'nin seçimlerinin Orta Doğu'yu Türk cumhuriyetlerini, Balkanlar'ı da, Afrika'yı ve Uzak Doğu'yu da ilgilendirdiğini belirterek, "Biz, büyük bir milletin evlatlarıyız. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Biz bugün yerel seçimlerin arifesindeyiz, bu seçimler sadece yerel seçimden ibaret de değil. Biz, dünya nöbetini tutan bir milletin evladıyız. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Allahuekber' diyorsunuz, La İlahe İllallah diyorsunuz ya, ezanlar var ya, Kelime-i Tevhit var ya, bu milletin evlatları yıllarca bu Kelime-i Tevhit için, bu ezanlar susmasın diye genç yaşlarında kara toprağa düştüler. Kelime-i Tevhit'in manasını bilmeyenler, hilafet bayrağı açıldı diye milletin arasına fitne ve fesat sokmaya çalıştılar ama bu milletin evlatları bunu yemez. Bu milletin evlatları, bu camilerin minarelerinden ezanlar susmasın diye mücadele etmeye devam eder" diye konuştu.

Belediyeciliğin halkın arasında yapıldığını söyleyen Büyükakın, "Yerel yönetimlerimizde de yine Cumhur İttifakı'nın belediyelerini iktidara getirerek, belediyeciliğin ne olduğunu, belediyeciliğin sosyal medyadan yapılamayacağını, halkın arasında yapılacağını, lafla peynir gemisinin yürümeyeceğini, aslolanın hizmet olduğunu tek tek göstereceğiz. En iyi aday kimdir? Bizim adayımızdır. Ondan iyisi varsa o kimdir? O da yine bizim adayımızdır. Bizim en kötü adayımız yoktur ama en kötüsü bile onların en iyisinden iyidir." ifadelerini kullandı.