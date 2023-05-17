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Yenice'de dolu yağışı etkili oldu

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal Köyüne saat 19.00 sıralarında yağan dolu yerleri beyaza bürüdü.

Yenice'de dolu yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çal Köyüne saat 19.00 sıralarında yağan dolu yerleri beyaza bürüdü.

Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde saat 19.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yerler kısa sürede beyaza büründü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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