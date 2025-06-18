Yeniçağa'da Yazar Buluşması ve Kitap İmza Günü

Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde bir yıl süren kitap okuma projesi, okuldan mezun yazarın katıldığı söyleşi ve imza günüyle tamamlandı.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projede, her gün bir ders saati okuma etkinliği düzenlendi.

Projenin kapanışı, "Bolu'nun Fethi" adlı tarihi romanın yazarı ve aynı okuldan mezun İdris Keleş'in katılımıyla gerçekleşen yazar buluşması ve imza günüyle yapıldı.

Okul müdürü İlknur Pınarcı, programda yaptığı konuşmada, "Yazarımızın kitabını ilk kez öğrencilerimizle paylaşması ve okulumuzdan mezun olması bizim için ayrı bir onur oldu. Projemizin böyle anlamlı şekilde sonlanması hepimizi mutlu etti." diye konuştu.

Keleş ise mezun olduğu okulda ilk imza gününü düzenlemenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

Edebiyat ve tarihi harmanlayarak kaleme aldığı romanı üzerinden öğrencilerle yaptığı söyleşinin oldukça duygusal atmosferde geçtiğini anlatan Keleş, "Bu buluşmayla öğrencilere, hayatta amaçlarına ulaşabilmeleri için emek vermenin önemini anlattık. Kitabıma ilgi gösteren tüm öğrencilere, söyleşiye vesile olan öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler kitaplarını imzalattı, yazarla hatıra fotoğrafı çektirdi.